Медведев предложил свое название Украины в ответ на попытку Киева переименовать РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на поручение украинского президента Владимира Зеленского изучить возможность переименования России в «Московию» на украинском языке.
После такой инициативы Дмитрий Медведев назвал украинского лидера «верховным киевским нацистом».
В связи с этим он предложил переименовать Украину в свинский Бандера-Рейх.
«Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!» – подчеркнул политик.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что намерение президента Украины переименовать Россию в Московию и соответствующее поручение премьер-министру Денису Шмыгалю по изучению такой возможности для украинского языка в очередной раз свидетельствует о попытках создать из Украины «анти-России».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru