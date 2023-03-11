Медведев предложил свое название Украины в ответ на попытку Киева переименовать РФ

После такой инициативы Дмитрий Медведев назвал украинского лидера «верховным киевским нацистом».

В связи с этим он предложил переименовать Украину в свинский Бандера-Рейх.



«Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!» – подчеркнул политик.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что намерение президента Украины переименовать Россию в Московию и соответствующее поручение премьер-министру Денису Шмыгалю по изучению такой возможности для украинского языка в очередной раз свидетельствует о попытках создать из Украины «анти-России».



