В Кремле считают бессмысленным мирный саммит в Швейцарии без России

Песков также напомнил, что Россия открыта к переговорам по Украине. При этом Москва перспектив в этом вопросе не видит, так как власти Украины не могут участвовать в переговорах с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.

Мирный саммит по Украине в Бюргенштоке должен пройти 15-16 июня. Планируется участие от 80 до 100 стран. Накануне Швейцария направила России приглашение на конференцию. Москва не ответила на приглашение.

