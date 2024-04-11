В Кремле считают бессмысленным мирный саммит в Швейцарии без России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что мирный саммит в Швейцарии без участия России будет лишен смысла. По его словам, надо сначала понять, какую формулу мира будут обсуждать на предстоящем мероприятии.
Песков также напомнил, что Россия открыта к переговорам по Украине. При этом Москва перспектив в этом вопросе не видит, так как власти Украины не могут участвовать в переговорах с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.
Мирный саммит по Украине в Бюргенштоке должен пройти 15-16 июня. Планируется участие от 80 до 100 стран. Накануне Швейцария направила России приглашение на конференцию. Москва не ответила на приглашение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru