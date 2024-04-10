Швейцария пригласила Россию на конференцию по Украине
Швейцария направила России приглашение на мирную конференцию по Украине, которая состоится 15-16 июня в Бюргенштоке. Об этом сообщила NZZ со ссылкой на заявление швейцарского правительства. На данный момент Россия не ответила на приглашение.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что в саммите могут принять участие представители от 80 до 100 государств. По данным NZZ, на конференцию прибудет в том числе президент США Джо Байден. Однако его визит еще не подтвержден.
Ранее пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявил, что Россия не примет приглашение на мероприятие по мирному урегулированию на Украине даже если получит приглашение. В диппредставительстве утверждают, что «формула мира» Зеленского не учитывает интересы российской стороны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru