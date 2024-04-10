Швейцария назвала место и время проведения конференции по Украине
10 апреля 202417:07
Мирная конференция по Украине пройдёт в Швейцарии в городе Бюргеншток. Как пишет РИА Новости, об этом заявила президент альпийской конфедерации Виола Амхерд.
По её словам, соответствующее решение было принято Федеральным советом Швейцарии.
«Конференция будет проведена в Бюргенштоке в кантоне Нидвальден в июне 2024 года», - уточнила она.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинский президент Владимир Зеленский пригласил на конференцию в Швейцарию премьер-министра Индии Нарендру Моди, пишут «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru