Швейцария назвала место и время проведения конференции по Украине

Мирная конференция по Украине пройдёт в Швейцарии в городе Бюргеншток. Как пишет РИА Новости, об этом заявила президент альпийской конфедерации Виола Амхерд.

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По её словам, соответствующее решение было принято Федеральным советом Швейцарии.

«Конференция будет проведена в Бюргенштоке в кантоне Нидвальден в июне 2024 года», - уточнила она.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинский президент Владимир Зеленский пригласил на конференцию в Швейцарию премьер-министра Индии Нарендру Моди, пишут «Известия».

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ФОТО: pixabay.com
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