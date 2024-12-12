В Кремле рассказали об ответе на украинские удары по Таганрогу
Ответ на удары Украины по Таганрогу последует, «как будет признано целесообразным». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что Таганрог подвергся ракетному удару, было повреждено промышленное предприятие, сгорели 14 автомобилей на парковке. Позже Минобороны сообщило, что местный военный аэродром атаковали шестью ракетами ATACMS американского производства. По данным ведомства, два снаряда сбили с помощью ЗРПК «Панцирь», остальные отклонили средствами радиоэлектронной борьбы.
Песков напомнил, что Минобороны пообещало ответить на атаку по российской территории.
«Ответ... последует тогда и так, как будет признано целесообразным, но он последует обязательно», — подчеркнул представитель Кремля.
Между тем старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН указал, что России необязательно бить по объектам на Украине новейшей баллистической гиперзвуковой ракетой «Орешник», с поставленными задачами справится система «Искандер».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru