Минбороны РФ заявило об ударе ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл утром 11 декабря. Для удара украинская сторона использовала шесть баллистических ракет ATACMS американского производства - две из них сбил ЗРПК «Панцирь», а остальные отклонили с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

«Есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений нет», - указали в министерстве, добавив, что данная атака «не останется без ответа».

Ранее официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер подтвердил, что американские власти дали Украине разрешение использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российской территории, сообщает RT.

