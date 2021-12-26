В Кремле рассказали о графике международных поездок Путина на 2022 год
В графике российского президента Владимира Путина пока значится единственная международная поездка в 2022 году — открытие зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщают «Известия» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, планируются международные контакты в РФ. «Зато будут разные международные контакты у нас в России», — сказал пресс-секретарь.
Ранее Путин заявил, что планирует посетить Китай и побывать на открытие Олимпиады в Пекине в 2022 году. Напомним, глава государства получил приглашение посетить открытие Зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, о возможной поездке объявят после согласования всех деталей.
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