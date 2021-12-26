В Кремле рассказали о графике международных поездок Путина на 2022 год

По его словам, планируются международные контакты в РФ. «Зато будут разные международные контакты у нас в России», — сказал пресс-секретарь.

Ранее Путин заявил, что планирует посетить Китай и побывать на открытие Олимпиады в Пекине в 2022 году. Напомним, глава государства получил приглашение посетить открытие Зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, о возможной поездке объявят после согласования всех деталей.

