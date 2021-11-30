Путин заявил о планах поехать на открытие Олимпиады в Пекине в 2022 году

Президент России Владимир Путин заявил, что планирует посетить Китай и побывать на открытие Олимпиады в Пекине в 2022 году, сообщает ТАСС.

Байден не исключил дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине

Соответствующий вопрос главе государства задали в ходе пленарного заседания инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!». Путин ответил, что «планировал поехать».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин получил приглашение посетить открытие Зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, о возможной поездке объявят после согласования всех деталей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПекинОлимпийские ИгрыКитайВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры