Путин заявил о планах поехать на открытие Олимпиады в Пекине в 2022 году
Президент России Владимир Путин заявил, что планирует посетить Китай и побывать на открытие Олимпиады в Пекине в 2022 году, сообщает ТАСС.
Соответствующий вопрос главе государства задали в ходе пленарного заседания инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!». Путин ответил, что «планировал поехать».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин получил приглашение посетить открытие Зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, о возможной поездке объявят после согласования всех деталей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- Стало известно число погибших при крушении вертолёта погранслужбы Азербайджана
- Симоньян предложила улучшить демографию, «забрав русских домой вместе с территорией»
- Путин: я имею право баллотироваться на новый срок
- Путин рассказал, в каком мире хотел бы жить
- Путин заявил о планах поехать на открытие Олимпиады в Пекине в 2022 году
- Челябинская область вводит обязательную вакцинацию для пожилых от COVID-19
- Путин: Народу Афганистана нужна помощь
- Первый канал объявил о перезапуске шоу «Поле чудес»
- Путин назвал создание Россией гиперзвукового оружия ответом НАТО
- Путин прокомментировал сообщения о войсках РФ на границе с Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru