Путин и Си Цзиньпин выразили надежду на личную встречу
Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на личную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в феврале 2022 года, сообщает ТАСС.
Российский лидер отметил, что рассчитывает не только провести переговоры, но и принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.
«Уважаемый друг! Уважаемый председатель Си Цзиньпин! Рассчитываю, что в феврале следующего года мы наконец-то сможем встретиться и лично, в Пекине», - подчеркнул Путин в начале видеобеседы с председателем КНР.
Си Цзиньпин, в свою очередь, добавил, что с нетерпением ждёт «олимпийской встречи» с президентом РФ.
Ранее Путин заявил, что отношения России и Китая являются образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке, сообщает RT.
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