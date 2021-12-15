Путин и Си Цзиньпин выразили надежду на личную встречу

Российский лидер отметил, что рассчитывает не только провести переговоры, но и принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

«Уважаемый друг! Уважаемый председатель Си Цзиньпин! Рассчитываю, что в феврале следующего года мы наконец-то сможем встретиться и лично, в Пекине», - подчеркнул Путин в начале видеобеседы с председателем КНР.

Си Цзиньпин, в свою очередь, добавил, что с нетерпением ждёт «олимпийской встречи» с президентом РФ.

Ранее Путин заявил, что отношения России и Китая являются образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке, сообщает RT.

