В Кремле прокомментировали заявления о новых санкциях против России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитьрий Песков заявил, что Россия будет реагировать на новые санкции по мере их объявления, сообщает РИА Новости.

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По его словам, страны G7 постоянно заявляют о подготовке новых рестрикций, подробности нового пакета ему не известны.

«Подождём, увидим. Там постоянно идут заявления, что новые и новые санкции готовятся. Опять же будем реагировать по мере поступления», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что против России развёрнута беспрецедентная экономическая война, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Санкции СШАСанкции ЕССанкции Против РоссииДмитрий Песков
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