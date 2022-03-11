В Кремле прокомментировали заявления о новых санкциях против России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитьрий Песков заявил, что Россия будет реагировать на новые санкции по мере их объявления, сообщает РИА Новости.
По его словам, страны G7 постоянно заявляют о подготовке новых рестрикций, подробности нового пакета ему не известны.
«Подождём, увидим. Там постоянно идут заявления, что новые и новые санкции готовятся. Опять же будем реагировать по мере поступления», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что против России развёрнута беспрецедентная экономическая война, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,2 млн+50 743 / сут.
Умерли
360 тыс.+674 / сут.
Выздоровели
15,2 млн+151 тыс. / сут.
- РИА Новости: «Дочка» BlaBlaCar продолжит работать в России
- Мишустин призвал подготовиться к противодействию санкциям
- Шойгу: 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока хотят поддержать Россию в Донбассе
- В Кремле прокомментировали заявления о новых санкциях против России
- Рогозин удалил страницу в Facebook
- Суд отклонил иск экс-директора «Спартака» к столичному клубу
- Рестораны McDonald's могут открыться снова уже через полтора месяца
- Песков заявил, что настоящему русскому не стыдно, что он русский
- Один человек пострадал при жёсткой посадке вертолёта в Псковской области
- Пресс-секретаря Навального Ярмыш объявили в розыск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru