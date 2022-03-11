Столтенберг: НАТО ждет от всех союзников введения санкций против России

Генсек НАТО в беседе с телеканалом на полях Дипломатического форума в Анталье рассказал, что передал эту позицию министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу.

«Мы ждем от всех наших союзников санкций. Но мы сможем заставить Россию заплатить цену. Я также передал это господину Чавушоглу. Турция играет здесь ключевую роль», — считает Столтенберг.

В то же время генсек НАТО подчеркнул, что ситуация на Украине не должна превратиться в противостояние альянса и России, которое приведет к «дальнейшим потерям жизней».



