Столтенберг: НАТО ждет от всех союзников введения санкций против России

НАТО ждет от всех союзников введения санкций в отношении России, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает CNN Turk.

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Генсек НАТО в беседе с телеканалом на полях Дипломатического форума в Анталье рассказал, что передал эту позицию министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу.

«Мы ждем от всех наших союзников санкций. Но мы сможем заставить Россию заплатить цену. Я также передал это господину Чавушоглу. Турция играет здесь ключевую роль», — считает Столтенберг.

В то же время генсек НАТО подчеркнул, что ситуация на Украине не должна превратиться в противостояние альянса и России, которое приведет к «дальнейшим потерям жизней».

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Фото: nato.int
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