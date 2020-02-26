В Кремле прокомментировали проверки китайцев в Москве

Таким образом он прокомментировал публикацию «Новой газеты», в которой приводится текст обращения посольства КНР к властям Москвы с просьбой не прибегать к «дискриминационным мерам» в рамках профилактики из-за нового коронавируса. Дипломаты заявили об избирательных проверках в метро и на других видах транспорта, которым якобы подвергались в основном китайцы.

Песков отметил, что не видел письмо посольства КНР. В то же время представитель Кремля подчеркнул, что меры предосторожности принимаются не только в отношении китайцев.

«Даже на входе в Кремль на крупные публичные мероприятия принимаются эти меры», - цитирует Пескова информационное агентство «Интерфакс».

В департаменте транспорта Москвы также заявили, что избирательного отношения к гражданам КНР нет – проверяют всех.

