В Кремле прокомментировали проверки китайцев в Москве
Россия дорожит и ценит партнёрские отношения с Китаем, поэтому о дискриминации китайских граждан не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал публикацию «Новой газеты», в которой приводится текст обращения посольства КНР к властям Москвы с просьбой не прибегать к «дискриминационным мерам» в рамках профилактики из-за нового коронавируса. Дипломаты заявили об избирательных проверках в метро и на других видах транспорта, которым якобы подвергались в основном китайцы.
Песков отметил, что не видел письмо посольства КНР. В то же время представитель Кремля подчеркнул, что меры предосторожности принимаются не только в отношении китайцев.
«Даже на входе в Кремль на крупные публичные мероприятия принимаются эти меры», - цитирует Пескова информационное агентство «Интерфакс».
В департаменте транспорта Москвы также заявили, что избирательного отношения к гражданам КНР нет – проверяют всех.
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