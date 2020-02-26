Опрос: Более половины россиян опасаются заболеть коронавирусом
Большинство россиян хорошо осведомлены о новом типе коронавируса COVID-2019, и 59% из них считают его опаснее сезонного гриппа. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведённый 8 февраля.
Из тех, кто знает о болезни, 52% респондентов опасаются заболеть или боятся, что инфекцию подхватят их близкие. Однако больше половины (60%) из них убеждены, что вероятность заразиться - низкая.
Исследование также показало, что россияне в основном доверяют властям в вопросе борьбы с коронавирусом. Как сообщает АГН «Москва», 67% опрошенных уверены, что российские медицинские и эпидемиологические службы смогут защитить население от распространения коронавируса в случае реальной угрозы.
Во всем мире зафиксировано уже более 80 тысяч случаев заражения коронавирусом, 78 тысяч из них - в Китае. Среди других стран по количеству случаев заболевания лидируют Южная Корея, Италия, Япония и Иран.
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