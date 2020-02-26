СМИ: Посольство Китая попросило власти Москвы прекратить проверки китайцев
Посольство КНР обратилось к правительству Москвы с просьбой не предпринимать «чрезвычайные» меры в отношении китайцев в контексте борьбы с коронавирусом. Соответствующий документ опубликовала «Новая газета».
В тексте обращения утверждается, что сотрудники столичного метро и «Мосгортранса» вместе с правоохранительными органами якобы проверяли и анкетировали только граждан КНР. Китайские дипломаты заявили, что специального мониторинга граждан КНР нет ни в одной стране мира.
Согласно тексту документа, посольство Китая понимает необходимость дополнительных мер профилактики и контроля в связи с угрозой распространения коронавируса, но надеется на их «соразмерный и недискриминационный характер».
О том, что в столичном транспорте проверяют граждан Китая, ранее сообщали в отраслевом профсоюзе.
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