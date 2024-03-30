В Кремле прокомментировали идею Зеленского о переговорах без выхода на границы 1991 года

«Геополитическая реальность с момента начала СВО кардинально поменялась, изменились границы и Украины, и Российской Федерации», – сказал Песков РИА Новости.

Он напомнил, что в России образованы четыре новых субъекта: Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области. Песков подчеркнул, что эту геополитическую реальность придется учитывать.



Таким образом официальный представитель Кремля отреагировал на слова Владимира Зеленского о том, что Украина готова пойти на переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года. Соответствующее заявление украинский лидер сделал в интервью CBS News на YouTube накануне.





