В Кремле поприветствовали поручение Уиткоффу сосредоточится на Украине

По его словам, в Москве хорошо знакомы с Уикоффом, доказавшего «свою эффективность сейчас на Ближнем Востоке».

Также Песков указал на готовность РФ к мирному диалогу и выразил надежду, что таланты спецпосланника главы Белого дома «будут и дальше способствовать на украинском направлении».

«Надеемся, что влияние США и дипломатическое мастерство посланцев президента Трампа поможет сподвигнуть украинскую сторону к большей готовности к мирному процессу», - заключил представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил, что после завершения конфликта в секторе Газа намерен заняться конфликтом на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».