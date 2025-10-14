В Кремле поприветствовали поручение Уиткоффу сосредоточится на Украине
В Кремле приветствуют поручение сосредоточиться на украинском конфликте, которое президент США Дональд Трамп дал своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, в Москве хорошо знакомы с Уикоффом, доказавшего «свою эффективность сейчас на Ближнем Востоке».
Также Песков указал на готовность РФ к мирному диалогу и выразил надежду, что таланты спецпосланника главы Белого дома «будут и дальше способствовать на украинском направлении».
«Надеемся, что влияние США и дипломатическое мастерство посланцев президента Трампа поможет сподвигнуть украинскую сторону к большей готовности к мирному процессу», - заключил представитель Кремля.
Ранее Трамп заявил, что после завершения конфликта в секторе Газа намерен заняться конфликтом на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Педиатр Продеус призвал не менять с ребенком по 12 секций в месяц
- Лукашенко: Минск готов участвовать в инициативе США по миру на Украине
- Песков: Судить о передаче «Томагавков» стоит после встречи Трампа и Зеленского
- Нутрициолог раскрыл лайфхак, как менять пищевые привычки ребенка
- Песков объяснил, почему Россия продолжает СВО
- «Медвежий угол»: Почему игорная зона не превратит Алтай в Лас-Вегас
- Microsoft прекратила поддержку Windows 10
- Фитнес-тренер рассказал, как определить ожирение у детей
- Опасный возраст: От ожирения страдают более 125 миллионов детей
- В Кремле поприветствовали поручение Уиткоффу сосредоточится на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru