В Кремле пообещали проинформировать о встрече Путина с главами думских фракций

Кремль: Путин с министром науки и высшего образования Фальковым обсудили программу развития российской приборной базы Траурный митинг в память о погибших военнослужащих в Макеевке прошел в Самаре и Тольятти МИД: в Москве видят стремление Сеула к прагматичному курсу в отношениях с РФ СМИ: «Ньюкасл» может арендовать Роналду Вильфанд: в Москве объявили штормовое предупреждение из-за ледяного дождя