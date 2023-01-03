В Кремле пообещали проинформировать о встрече Путина с главами думских фракций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что своевременно сообщит о встрече главы государства Владимира Путина с руководством Государственной думы и лидерами фракций нижней палаты российского парламента.

СМИ: Послание Путина Федеральному собранию переносится на 2023 год

«Сообщим о сроках своевременно», — заявил Песков РИА Новости

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что готовится встреча руководства Государственной думы с Путиным.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ВстречаПарламентГосдумаДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры