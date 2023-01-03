В Кремле пообещали проинформировать о встрече Путина с главами думских фракций
3 января 202315:58
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что своевременно сообщит о встрече главы государства Владимира Путина с руководством Государственной думы и лидерами фракций нижней палаты российского парламента.
«Сообщим о сроках своевременно», — заявил Песков РИА Новости
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что готовится встреча руководства Государственной думы с Путиным.
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- В Кремле пообещали проинформировать о встрече Путина с главами думских фракций
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru