«Каждый год меняют бордюры!»: Силуанов раскритиковал затраты на ремонт дорог
Министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании президиума Госсовета заявил о необходимости повысить эффективность строительства и коммунальных работ, а также оптимизировать расходы регионов. В противном случае, предупредил он, сохранится практика нерационального использования средств, когда, например, ежегодно меняют бордюры или проводят текущий ремонт дорог по стоимости капитального.
Силуанов подчеркнул, что ключевая проблема — низкая производительность труда. В качестве примера он привел ситуации, когда траншеи до сих пор копают вручную, а дорожные работы ведутся с завышенными затратами. По его словам, субъекты РФ и муниципалитеты должны активнее контролировать расходование бюджетных средств, особенно в условиях финансовых ограничений.
Министр также призвал региональные власти активнее использовать собственные бюджеты для решения локальных проблем, не перекладывая все запросы на федеральный центр. Он напомнил, что у субъектов есть достаточные финансовые возможности для выполнения своих полномочий.
Особое внимание, по мнению Силуанова, следует уделить дорожной, инфраструктурной и коммунальной сферам, где требуется навести порядок. Он предложил коллегам из регионов сосредоточиться на повышении эффективности управления этими отраслями, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Брянской областью сбили семь украинских дронов
- США допустили экономическое партнерство с Россией
- Жителя Мелитополя обвинили в призывах к экстремизму
- Бывшего президента Перу приговорили к 15 годам тюрьмы
- Захарова заявила о возрождении нацизма в Европе
- США прекратили финансирование проектов помощи в Белоруссии
- МИД Швеции вызвал российского посла
- «Каждый год меняют бордюры!»: Силуанов раскритиковал затраты на ремонт дорог
- ФАС заподозрила в картельном сговоре трех поставщиков лекарств
- Суд арестовал экс-совладельца «Азбуки вкуса» по делу о преступном сообществе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru