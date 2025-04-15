«Каждый год меняют бордюры!»: Силуанов раскритиковал затраты на ремонт дорог

Министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании президиума Госсовета заявил о необходимости повысить эффективность строительства и коммунальных работ, а также оптимизировать расходы регионов. В противном случае, предупредил он, сохранится практика нерационального использования средств, когда, например, ежегодно меняют бордюры или проводят текущий ремонт дорог по стоимости капитального.

Силуанов подчеркнул, что ключевая проблема — низкая производительность труда. В качестве примера он привел ситуации, когда траншеи до сих пор копают вручную, а дорожные работы ведутся с завышенными затратами. По его словам, субъекты РФ и муниципалитеты должны активнее контролировать расходование бюджетных средств, особенно в условиях финансовых ограничений.