«Каждый год меняют бордюры!»: Силуанов раскритиковал затраты на ремонт дорог

Министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании президиума Госсовета заявил о необходимости повысить эффективность строительства и коммунальных работ, а также оптимизировать расходы регионов. В противном случае, предупредил он, сохранится практика нерационального использования средств, когда, например, ежегодно меняют бордюры или проводят текущий ремонт дорог по стоимости капитального.

Силуанов подчеркнул, что ключевая проблема — низкая производительность труда. В качестве примера он привел ситуации, когда траншеи до сих пор копают вручную, а дорожные работы ведутся с завышенными затратами. По его словам, субъекты РФ и муниципалитеты должны активнее контролировать расходование бюджетных средств, особенно в условиях финансовых ограничений.

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Министр также призвал региональные власти активнее использовать собственные бюджеты для решения локальных проблем, не перекладывая все запросы на федеральный центр. Он напомнил, что у субъектов есть достаточные финансовые возможности для выполнения своих полномочий.

Особое внимание, по мнению Силуанова, следует уделить дорожной, инфраструктурной и коммунальной сферам, где требуется навести порядок. Он предложил коллегам из регионов сосредоточиться на повышении эффективности управления этими отраслями, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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