Зюганов рассказал о подготовке встречи руководства Госдумы с президентом Путиным

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о подготовке встречи руководства Государственной думы России и лидеров фракций нижней палаты парламента с президентом России Владимиром Путиным.

СМИ: Послание Путина Федеральному собранию переносится на 2023 год

По словам Зюганова, мероприятие необходимо для обсуждения актуальных вопросов и подведения итогов года, передает РИА Новости.

«Мы готовы к этому… Очевидно, что она (встреча —прим. НСН) готовится», — цитирует его RT.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил перенос послания Федеральному собранию на 2023 год большой динамикой событий, из-за которой тяжело зафиксировать конкретные моменты, которые необходимо донести в послании. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаПрезидент РФВстречаГеннадий Зюганов
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