Зюганов рассказал о подготовке встречи руководства Госдумы с президентом Путиным
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о подготовке встречи руководства Государственной думы России и лидеров фракций нижней палаты парламента с президентом России Владимиром Путиным.
По словам Зюганова, мероприятие необходимо для обсуждения актуальных вопросов и подведения итогов года, передает РИА Новости.
«Мы готовы к этому… Очевидно, что она (встреча —прим. НСН) готовится», — цитирует его RT.
Ранее президент России Владимир Путин объяснил перенос послания Федеральному собранию на 2023 год большой динамикой событий, из-за которой тяжело зафиксировать конкретные моменты, которые необходимо донести в послании. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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