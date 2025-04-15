МХТ имени Чехова снял с репертуара спектакль Богомолова «Карамазовы»

Спектакль, основанный на романе Федора Достоевского, представлял собой современную интерпретацию классического текста. Он шел около пяти часов с двумя антрактами и включал в себя яркий актерский состав, в том числе Дарью Мороз, Марину Зудину и Филиппа Янковского.

В МХТ отметили, что постановка имела «долгую яркую жизнь» и вызывала широкую общественную дискуссию, передает «Радиоточка НСН».

