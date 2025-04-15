Московские судебные служащие почтили память героев ВОВ в Музее Победы

Отмечается, что в памятных мероприятиях приняли участие работники судебной системы столицы, Мосгорсуда и департамента по обеспечению деятельности мировых судей города, а также их дети и представители старшего поколения.

Для участников была организована большая программа, в которую вошли экскурсии, возложение цветов, знакомство с мультимедийными архивами.

«Собравшиеся почтили минутой молчания память тех, кто погиб на фронте, защищая Родину, и возложили цветы у монумента «Скорбящая мать», – говорится в сообщении.

Мировые судьи и сотрудники аппарата, в свою очередь, передали музею фотографии из семейных альбомов, а также воспоминаниями о родственниках, воевавших на фронтах ВОВ.

Ранее глава Центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин заявил, что в 2025 году международная историческая акция «Диктант Победы» пройдёт в 84 странах, сообщает «Свободная пресса».

