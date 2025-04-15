Фицо подтвердил участие в параде 9 Мая в Москве вопреки позиции ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении посетить военный парад 9 Мая в Москве, подчеркнув, что не считает возможным запретить ему участие в этом мероприятии. Его заявление прозвучало на фоне позиции Евросоюза, который ранее предостерег страны-участницы от поездок в российскую столицу по случаю годовщины Победы.

Руководство ЕС, включая главу европейской дипломатии Каи Каллас, подчеркнуло, что само сообщество не планирует участвовать в торжествах и не приветствует визиты представителей стран, претендующих на членство в блоке.

Премьер Словакии надеется 9 мая лично поблагодарить за победу СССР над фашизмом

Российская сторона регулярно обвиняет западные государства в попытках переписать историю Второй мировой войны. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность сохранения исторической правды и недопустимость фальсификации событий Великой Отечественной войны.

В 2025 году Россия отмечает 80-летие Победы. В Москву на торжества по этому случаю собираются приехать лидеры ряда государств, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президентов Венесуэлы, Бразилии, Сербии, а также премьер-министров Индии и Словакии. Кроме того, своё участие в параде подтвердили президенты стран СНГ и представители других государств.

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ФОТО: AP / ТАСС
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