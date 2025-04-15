Фицо подтвердил участие в параде 9 Мая в Москве вопреки позиции ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении посетить военный парад 9 Мая в Москве, подчеркнув, что не считает возможным запретить ему участие в этом мероприятии. Его заявление прозвучало на фоне позиции Евросоюза, который ранее предостерег страны-участницы от поездок в российскую столицу по случаю годовщины Победы.

Руководство ЕС, включая главу европейской дипломатии Каи Каллас, подчеркнуло, что само сообщество не планирует участвовать в торжествах и не приветствует визиты представителей стран, претендующих на членство в блоке.