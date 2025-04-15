Суд арестовал экс-совладельца «Азбуки вкуса» по делу о преступном сообществе
Мещанский районный суд Москвы принял решение заключить под стражу бывшего совладельца сети «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского в рамках уголовного дела о создании преступного сообщества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Согласно постановлению, мера пресечения в виде ареста избрана сроком на 1 месяц и 25 суток. Якубовскому предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 210 УК, предусматривающей ответственность за организацию преступного сообщества.
Помимо этого, под арестом оказались и другие фигуранты дела — бывший генеральный директор золотодобывающей компании «Петропавловск» Павел Масловский, а также экс-топ-менеджер компании, входящей в структуру «ППФИН Холдинг», Светлана Безрукова.
Решения суда также предусматривают содержание их под стражей на аналогичный срок, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru