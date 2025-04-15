Суд арестовал экс-совладельца «Азбуки вкуса» по делу о преступном сообществе

Мещанский районный суд Москвы принял решение заключить под стражу бывшего совладельца сети «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского в рамках уголовного дела о создании преступного сообщества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно постановлению, мера пресечения в виде ареста избрана сроком на 1 месяц и 25 суток. Якубовскому предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 210 УК, предусматривающей ответственность за организацию преступного сообщества.