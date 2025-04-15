ФАС заподозрила в картельном сговоре трех поставщиков лекарств

Украинские беспилотники сбросили взрывное устройство в курском городе Рыльск Путин: Ситуация с инфляцией в России демонстрирует признаки стабилизации и положительной динамики МВД приняло тысячное заявление о выдаче разрешения на временное проживание от иностранца Россия начала выдавать водительские права гражданам Абхазии Мэрия города Ишим в Тюменской области решила судьбу «грязной мухи»