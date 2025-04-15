ФАС заподозрила в картельном сговоре трех поставщиков лекарств

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) заподозрила в заключении картельного сговора при участии в торгах по поставке лекарств ООО «Примафарм», АО «Фармстандарт» и АО «Центр внедрения “Протек”», сообщается на портале службы.

ФАС выявила сговор на 664 млн рублей при поставке жизненно важных лекарств

Уточняется, что сотрудники ФАС осматривают офисы компаний в Москве и Подмосковье. По итогам результатом проверки будут сделаны окончательные выводы.

Ранее ФАС выявила сговор на торгах на поставку жизненно важных препаратов на сумму свыше 664 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: fas.gov.ru
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