ФАС заподозрила в картельном сговоре трех поставщиков лекарств
15 апреля 202520:23
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) заподозрила в заключении картельного сговора при участии в торгах по поставке лекарств ООО «Примафарм», АО «Фармстандарт» и АО «Центр внедрения “Протек”», сообщается на портале службы.
Уточняется, что сотрудники ФАС осматривают офисы компаний в Москве и Подмосковье. По итогам результатом проверки будут сделаны окончательные выводы.
Ранее ФАС выявила сговор на торгах на поставку жизненно важных препаратов на сумму свыше 664 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru