СМИ: Послание Путина Федеральному собранию переносится на 2023 год
Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, скорее всего, будет перенесено на 2023 год. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации главы государства.
Отмечается, что в ноябре СМИ сообщали о начале подготовки к посланию: с экспертов собирали предварительные предложения в рамках «предпредподготовки». В середине декабря источник в президентской администрации заявил, что в ведомстве не идет масштабной работы над посланием.
«Ежегодность послания можно трактовать не только так, что оно каждый год делается, но и как то, что оно касается каждого года, а оглашается по мере готовности», — рассказал изданию политический юрист, глава исполкома партии «Новые люди» Олег Захаров. По мнению эксперта, послание можно будет «засчитать», если оно состоится в течение следующего года.
По данным источника в администрации президента, Путину следует выступать перед парламентариями, когда станет понятна обстановка в зоне спецоперации, пишет Ura.ru. Как отметил другой собеседник «Коммерсанта», послание президента «всегда связано с некоторой картиной будущего», но сейчас делать прогнозы по военной операции сложно.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков допустил, что послание Путина Федеральному собранию может состояться в 2023 году, напоминает Газета.ру. Вместе с тем представитель Кремля опроверг сообщения о том, что президент может обратиться к парламентариям в письменном виде.
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