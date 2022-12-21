СМИ: Послание Путина Федеральному собранию переносится на 2023 год

Отмечается, что в ноябре СМИ сообщали о начале подготовки к посланию: с экспертов собирали предварительные предложения в рамках «предпредподготовки». В середине декабря источник в президентской администрации заявил, что в ведомстве не идет масштабной работы над посланием.

«Ежегодность послания можно трактовать не только так, что оно каждый год делается, но и как то, что оно касается каждого года, а оглашается по мере готовности», — рассказал изданию политический юрист, глава исполкома партии «Новые люди» Олег Захаров. По мнению эксперта, послание можно будет «засчитать», если оно состоится в течение следующего года.

По данным источника в администрации президента, Путину следует выступать перед парламентариями, когда станет понятна обстановка в зоне спецоперации, пишет Ura.ru. Как отметил другой собеседник «Коммерсанта», послание президента «всегда связано с некоторой картиной будущего», но сейчас делать прогнозы по военной операции сложно.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков допустил, что послание Путина Федеральному собранию может состояться в 2023 году, напоминает Газета.ру. Вместе с тем представитель Кремля опроверг сообщения о том, что президент может обратиться к парламентариям в письменном виде.

