По словам фронтовика, все части были натренированы и поэтому смогли остановить Третий Рейх. Сам он подтверждает свой рассказ опытом: перед началом ВОВ он находился у границы с Турцией и строил укрепления, так как военное командование ожидало нападения с юга, добавил Береснев.

Ветеран также вспомнил, что многие недооценили мощь гитлеровской армии и ожидали, что война закончится очень быстро, но в итоге она продлилась четыре года. Самому участнику тех событий в 2025 году исполнилось 105 лет.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что на празднование 80-летней годовщины Победы над нацистской Германией в Москве ожидают больше 20 глав государств и правительств, напоминает НСН.

