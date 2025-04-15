Ветеран раскрыл секрет победы Красной Армии в Великой Отечественной войне
Высокий уровень подготовки солдат обеспечил победу над нацистской Германией, заявил в интервью NEWS.ru ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Семен Береснев.
По словам фронтовика, все части были натренированы и поэтому смогли остановить Третий Рейх. Сам он подтверждает свой рассказ опытом: перед началом ВОВ он находился у границы с Турцией и строил укрепления, так как военное командование ожидало нападения с юга, добавил Береснев.
Ветеран также вспомнил, что многие недооценили мощь гитлеровской армии и ожидали, что война закончится очень быстро, но в итоге она продлилась четыре года. Самому участнику тех событий в 2025 году исполнилось 105 лет.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что на празднование 80-летней годовщины Победы над нацистской Германией в Москве ожидают больше 20 глав государств и правительств, напоминает НСН.
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