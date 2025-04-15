Эксперт назвала минимальный доход для получения ипотеки в 2025 году

Она отметила, что для регионов эта сумма ниже: в Петербурге потребуется иметь доход в 126 тысяч рублей, а в Новосибирске и Уфе хватит и месячной зарплаты в 71-73 тысячи рублей. Получать больше 100 тысяч также необходимо и в Казани, добавила риелтор.

Эти данные основаны на расчете ипотечного кредита сроком на 30 лет под 22% годовых с первоначальным взносом в 20% от цены квартиры, отмечается в публикации. Уточняется, что отказать в ипотеке могут по двум основным причинам: слишком низкие доходы или слишком большое количество долгов. Во втором случае ежемесячные платежи по кредитам должны превышать 80% ежемесячного заработка.

Ранее гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что льготная ипотека позволила купить жилье 3,8 млн российских семей, напоминает НСН.

