Эксперт назвала минимальный доход для получения ипотеки в 2025 году
В Москве необходимо иметь доход в почти 200 тысяч рублей в месяц, чтобы получить одобрение ипотеки. Об этом сообщила исполнительный директор риелторской компании «Этажи» Регина Дыдалина в интервью "РИА Недвижимость".
Она отметила, что для регионов эта сумма ниже: в Петербурге потребуется иметь доход в 126 тысяч рублей, а в Новосибирске и Уфе хватит и месячной зарплаты в 71-73 тысячи рублей. Получать больше 100 тысяч также необходимо и в Казани, добавила риелтор.
Эти данные основаны на расчете ипотечного кредита сроком на 30 лет под 22% годовых с первоначальным взносом в 20% от цены квартиры, отмечается в публикации. Уточняется, что отказать в ипотеке могут по двум основным причинам: слишком низкие доходы или слишком большое количество долгов. Во втором случае ежемесячные платежи по кредитам должны превышать 80% ежемесячного заработка.
Ранее гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что льготная ипотека позволила купить жилье 3,8 млн российских семей, напоминает НСН.
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