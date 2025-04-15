Россия упростила выдачу прав для граждан Абхазии с паспортом РФ

Россия приступила к выдаче водительских удостоверений гражданам Абхазии, обладающим российским гражданством, в упрощенном порядке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию Краснодарского края.

Согласно новым правилам, жители Абхазии с российским паспортом могут получить российское водительское удостоверение без сдачи экзаменов и предоставления медицинской справки. Для оформления документа требуется предъявить российский паспорт или вид на жительство, абхазский паспорт, а также действующее водительское удостоверение, выданное в Абхазии. При этом национальные права остаются у владельца.

Абхазцы с ВНЖ в России смогут получать водительские права без экзаменов

Выдача российских удостоверений проводится на территории Абхазии — на базе временного подразделения МВД России, открытого в Сухуме. Помимо этого, граждане Абхазии имеют возможность обратиться за документами в экзаменационные подразделения ГИБДД в столицах всех российских регионов.

Для ускорения процедуры бланк заявления размещен на официальном сайте госавтоинспекции в разделе, предназначенном для участников дорожного движения, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:АбхазияВодительские Права

Горячие новости

Все новости

партнеры