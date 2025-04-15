Путин заявил об улучшении ситуации с инфляцией в России

Ситуация с инфляцией в России демонстрирует признаки стабилизации и положительной динамики. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Государственного совета.

По словам главы государства, текущие экономические показатели свидетельствуют о постепенном улучшении положения, связанного с ростом цен. Президент отметил, что соответствующие меры поддержки и действия правительства способствуют нормализации инфляционного фона.