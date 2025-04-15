Путин заявил об улучшении ситуации с инфляцией в России
Ситуация с инфляцией в России демонстрирует признаки стабилизации и положительной динамики. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Государственного совета.
По словам главы государства, текущие экономические показатели свидетельствуют о постепенном улучшении положения, связанного с ростом цен. Президент отметил, что соответствующие меры поддержки и действия правительства способствуют нормализации инфляционного фона.
По данным Росстата, в первом квартале 2025 года темпы роста потребительских цен в России замедлились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной вклад в снижение инфляции внесли стабилизация цен на продукты питания и сдержанный рост тарифов на услуги.
Банк России ранее заявил о намерении сохранить ключевую ставку на текущем уровне до появления устойчивых признаков снижения инфляционного давления. В регуляторе отмечают, что инфляционные ожидания населения и бизнеса постепенно снижаются, что также способствует улучшению макроэкономической ситуации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru