Путин заявил об улучшении ситуации с инфляцией в России

Ситуация с инфляцией в России демонстрирует признаки стабилизации и положительной динамики. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Государственного совета.

По словам главы государства, текущие экономические показатели свидетельствуют о постепенном улучшении положения, связанного с ростом цен. Президент отметил, что соответствующие меры поддержки и действия правительства способствуют нормализации инфляционного фона.

Глава ЦБ: Замедление инфляции в России не останавливается

По данным Росстата, в первом квартале 2025 года темпы роста потребительских цен в России замедлились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной вклад в снижение инфляции внесли стабилизация цен на продукты питания и сдержанный рост тарифов на услуги.

Банк России ранее заявил о намерении сохранить ключевую ставку на текущем уровне до появления устойчивых признаков снижения инфляционного давления. В регуляторе отмечают, что инфляционные ожидания населения и бизнеса постепенно снижаются, что также способствует улучшению макроэкономической ситуации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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