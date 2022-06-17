В Кремле оценили решение дать Украине статус кандидата в члены ЕС

По его словам, В России «самым тщательным образом наблюдают» за разными трансформациями, которые происходят в ЕС.

«Мы все знаем об интенсификации дискуссий на предмет усиления оборонной составляющей Евросоюза, военной, оборонной и составляющей в области безопасности, поэтому там происходят разные трансформации, которые мы, конечно, самым тщательным образом наблюдаем», - заключил представитель Кремля.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала предоставить Украине статус страны—кандидата на вступление в Eвросоюз.