В Кремле оценили решение дать Украине статус кандидата в члены ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение дать Украине статус кандидата в члены Евросоюза требует повышенного внимания Москвы.

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По его словам, В России «самым тщательным образом наблюдают» за разными трансформациями, которые происходят в ЕС.

«Мы все знаем об интенсификации дискуссий на предмет усиления оборонной составляющей Евросоюза, военной, оборонной и составляющей в области безопасности, поэтому там происходят разные трансформации, которые мы, конечно, самым тщательным образом наблюдаем», - заключил представитель Кремля.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала предоставить Украине статус страны—кандидата на вступление в Eвросоюз.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияДмитрий ПесковЕвросоюзУкраина
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