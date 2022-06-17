Макрон заявил, что Украина может стать кандидатом в ЕС
Украина может получить статус кандидата на вступление в Евросоюз из-за боевых действий на территории страны. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Украина не смогла бы стать кандидатом (на вступление в ЕС. - НСН)», — рассказал глава государства в интервью телеканалу BFMTV.
По словам Макрона, из-за конфликта Украина может рассчитывать на такой статус. Однако французский президент подчеркнул, что путь Киева в Евросоюз будет длинным.
Накануне Макрон вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев, напоминает телеканал «360». По данным СМИ, европейские лидеры убеждали президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Россией. Отмечается, что это могло стать условием для предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС, пишет «Свободная пресса».
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