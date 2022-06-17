Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС
Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала предоставить Украине статус страны—кандидата на вступление в Eвросоюз.
Как сообщает агентство Bloomberg, рекомендация ЕК по статусу кандидата на вступление в ЕС содержит условия, которые Киев должен будет выполнить.
Окончательное решение должны принять лидеры стран ЕС на саммите 23-24 июня.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Украина может получить статус кандидата на вступление в Евросоюз из-за боевых действий на территории страны. Однако французский президент подчеркнул, что путь Киева в Евросоюз будет длинным.
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