В Кремле оценили действия властей в пандемию

«Все-таки надо признать – в нашей стране все произошло чрезвычайно эффективно. Кто бы что ни говорил, работали эффективно, никто не впал в дешевый популизм. Все эти призывы о вертолетных деньгах и так далее, они достаточно твердо были отвергнуты. Аргументированно», – цитируют Пескова vesti.ru

По мнению пресс-секретаря президента РФ, для этого «все было сделано».

«Абсолютно новые стратегические установки президента, озвученные им в послании Федеральному собранию в начале года. Смонтированный под эти цели кабинет министров, спроектированный для рывка», – напомнил Песков.

Ранее научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН отметил, что премьер-министр Михаил Мишустин во главе правительства не допустил катастрофы в стране, которая была весьма вероятна при других возможных лицах на этом посту.

«Безусловно, могло бы быть хуже, если бы во главе правительства вместо Мишустина стоял бы Медведев или Чубайс, или Кудрин, или какой-нибудь Дворкович. Была бы катастрофа. Можно перечислять многочисленные достижения - правда, в основном они связаны с именем Путина: раздачи 10 тысяч рублей в поддержку детей летом, новогодние 5 тысяч рублей сейчас, незначительная поддержка бизнеса и так далее. Достижения, действительно, имеют место быть», - уточнил Делягин.

