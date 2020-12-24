Путин оценил работу правительства в 2020 году

Правительство России «в целом достойно» прошло сложный 2020 год, заявил президент Владимир Путин в четверг на встрече с членами кабмина. Она проходит по видеосвязи.

Глава государства отметил, что были и недостатки. Тем не менее, он уверен, что все выводы уже сделаны.

Путин также потребовал от чиновников не списывать сбои и ошибки на трудности из-за пандемии коронавируса. Кроме того, президент рассказал, что «иногда за полночь» обсуждал ситуацию с пандемией с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Подводя итоги года, Путин заявил, что властям удалось не допустить критического спада экономики.

Правительство Мишустина работает первый год: новый состав был утверждён в январе.

