Путин оценил работу правительства в 2020 году
Правительство России «в целом достойно» прошло сложный 2020 год, заявил президент Владимир Путин в четверг на встрече с членами кабмина. Она проходит по видеосвязи.
Глава государства отметил, что были и недостатки. Тем не менее, он уверен, что все выводы уже сделаны.
Путин также потребовал от чиновников не списывать сбои и ошибки на трудности из-за пандемии коронавируса. Кроме того, президент рассказал, что «иногда за полночь» обсуждал ситуацию с пандемией с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Подводя итоги года, Путин заявил, что властям удалось не допустить критического спада экономики.
Правительство Мишустина работает первый год: новый состав был утверждён в январе.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,0 млн+29 935 / сут.
Умерли
53 096+635 / сут.
Выздоровели
2,4 млн+26 890 / сут.
- Путин оценил работу правительства в 2020 году
- Депутат Рады: Зеленский может оказаться последним президентом Украины
- СК возбудил уголовное дело против бывшего вице-губернатора Краснодарского края
- Кремль признал, что санкции США осложнят достройку «Северного потока-2»
- Заболевший COVID-19 Макрон пошёл на поправку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru