В Кремле отреагировали на заявления Госдепа о ДСНВ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил Госдепартаменту США о приостановке участия Москвы в Договоре о сокращении наступательных вооружений.
«По решению президента Россия приостановила свое участие», - сказал Песков.
В Госдепе посчитали, что приостановка участия РФ в договоре юридически некорректна. Песков отметил, что на это должно отреагировать МИД России.
Ранее первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН заявил, что у России есть новые системы оружия, которых нет у США, после приостановки ДСНВ производство этого оружия будет увеличено.
Решение о приостановке участия России в ДСНВ озвучил президент Владимир Путин 21 февраля во время послания Федеральному собранию.
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