В Кремле отреагировали на заявления Госдепа о ДСНВ

«По решению президента Россия приостановила свое участие», - сказал Песков.

В Госдепе посчитали, что приостановка участия РФ в договоре юридически некорректна. Песков отметил, что на это должно отреагировать МИД России.

Ранее первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН заявил, что у России есть новые системы оружия, которых нет у США, после приостановки ДСНВ производство этого оружия будет увеличено.

Решение о приостановке участия России в ДСНВ озвучил президент Владимир Путин 21 февраля во время послания Федеральному собранию.

