В Кремле отреагировали на сообщения об отправке солдат КНДР на СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы имевшей место отправке войск КНДР в зону специальной военной операции.

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Представитель Кремля заявил журналистам, что российская сторона видит «много противоречивой информации».

«Южная Корея заявляет одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям. Много противоречивой информации... так к ней и надо относиться», — отметил Песков.

Ранее СМИ сообщили, что посла России в Южной Корее Георгия Зиновьева пригласили для беседы в МИД республики, чтобы выразить сожаление в связи с якобы принятым Северной Кореей решением отправить своих солдат на СВО. Посольство РФ подтвердило, что дипломат отправился во внешнеполитическое ведомство. Однако дипмиссия не сообщила ничего о содержании разговора.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ВоеннослужащиеСпецоперацияКНДРДмитрий Песков

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