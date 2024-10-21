В Кремле отреагировали на сообщения об отправке солдат КНДР на СВО

Представитель Кремля заявил журналистам, что российская сторона видит «много противоречивой информации».

«Южная Корея заявляет одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям. Много противоречивой информации... так к ней и надо относиться», — отметил Песков.

Ранее СМИ сообщили, что посла России в Южной Корее Георгия Зиновьева пригласили для беседы в МИД республики, чтобы выразить сожаление в связи с якобы принятым Северной Кореей решением отправить своих солдат на СВО. Посольство РФ подтвердило, что дипломат отправился во внешнеполитическое ведомство. Однако дипмиссия не сообщила ничего о содержании разговора.

