МИД Южной Кореи пригласил для беседы посла РФ Зиновьева
Посла России в Сеуле Георгия Зиновьева пригласили в МИД Южной Кореи для беседы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую дипмиссию.
«Посольство подтверждает, что посол РФ... сегодня был приглашен в МИД РК для беседы», — указали в ведомстве.
О содержании разговора не сообщается. Посольство пообещало предоставить дополнительную информацию о беседе позднее «по мере необходимости».
По данным агентства Yonhap, Зиновьева вызвали в южнокорейский МИД, чтобы выразить сожаление в связи с якобы принятым КНДР решением отправить своих военных в зону специальной военной операции.
Ранее глава минобороны Южной Кореи Ким Ен Хен заявлял, что Северная Корея может направить своих солдат для участия в боевых действиях на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщение об участии военных КНДР в СВО информационной уткой, напоминает RT.
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