В Хакасии при пожаре в гостевом доме погибли 3 человека

В Хакасии ночью 1 февраля в урочище «Бабик» Бейского района во время пожара в гостевом доме погибли трое мужчин. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Пятеро подростков погибли в сауне в Кемеровской области

По данным источника, еще один человек получил травмы.

Отмечается, что к моменту прибытия на место ЧП пожарных здание было полностью охвачено пламенем. Площадь возгорания достигла 72 квадратных метров. В ведомстве уточнили, что дознаватели МЧС РФ работают над установлением причин происшествия.

Ранее Telegram-канал «Baza» сообщил, что в Подмосковье при пожаре в коттедже погибли четыре гражданина Кубы.

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
