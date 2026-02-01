В Хакасии при пожаре в гостевом доме погибли 3 человека
В Хакасии ночью 1 февраля в урочище «Бабик» Бейского района во время пожара в гостевом доме погибли трое мужчин. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.
По данным источника, еще один человек получил травмы.
Отмечается, что к моменту прибытия на место ЧП пожарных здание было полностью охвачено пламенем. Площадь возгорания достигла 72 квадратных метров. В ведомстве уточнили, что дознаватели МЧС РФ работают над установлением причин происшествия.
Ранее Telegram-канал «Baza» сообщил, что в Подмосковье при пожаре в коттедже погибли четыре гражданина Кубы.
