Яценюка объявили в розыск в РФ

В России бывшего премьера Украины Арсения Яценюка объявили в розыск по уголовной статье. Об этом свидетельствуют данные из базы МВД РФ.

Отмечается, что политик был «переобъявлен» в розыск в стране.

До этого в СК РФ рассказали, что экс-руководителю администрации украинского президента Сергею Пашинскому, бывшему и.о. главы МИД Андрею Дещице и Яценюку заочно предъявили обвинение.

В России утвердили обвинение высшему военно-политическому руководству Украины

Уточняется, что бывшие украинские чиновники «входили в совет нацбезопасности и обороны страны, участвуя в принятии решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке Украины». В СК напомнили, что в результате последовавших действий в 2014-2016 годах погибли и получили ранения 1 тысяча 382 человека, в том числе свыше 40 детей.

До этого Пашинского и Дещицу тоже объявили в розыск МВД РФ.

ФОТО: РИА Новости/Стрингер
