Яценюка объявили в розыск в РФ

В России бывшего премьера Украины Арсения Яценюка объявили в розыск по уголовной статье. Об этом свидетельствуют данные из базы МВД РФ.

Отмечается, что политик был «переобъявлен» в розыск в стране.

До этого в СК РФ рассказали, что экс-руководителю администрации украинского президента Сергею Пашинскому, бывшему и.о. главы МИД Андрею Дещице и Яценюку заочно предъявили обвинение.