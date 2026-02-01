Яценюка объявили в розыск в РФ
В России бывшего премьера Украины Арсения Яценюка объявили в розыск по уголовной статье. Об этом свидетельствуют данные из базы МВД РФ.
Отмечается, что политик был «переобъявлен» в розыск в стране.
До этого в СК РФ рассказали, что экс-руководителю администрации украинского президента Сергею Пашинскому, бывшему и.о. главы МИД Андрею Дещице и Яценюку заочно предъявили обвинение.
Уточняется, что бывшие украинские чиновники «входили в совет нацбезопасности и обороны страны, участвуя в принятии решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке Украины». В СК напомнили, что в результате последовавших действий в 2014-2016 годах погибли и получили ранения 1 тысяча 382 человека, в том числе свыше 40 детей.
До этого Пашинского и Дещицу тоже объявили в розыск МВД РФ.
Ранее стало известно, что Украина сможет жить на транш Европы в $1,5 трлн 14 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
