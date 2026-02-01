Шойгу прибыл в Китай с официальным визитом

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Китай с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

Он прилетел в Китай в воскресенье 1 февраля.

Трамп потребовал арестовать Обаму

Известно, что российский политик в КНР встретится с главой МИД республики Ваном И. В ходе встречи представители Москвы и Пекина обсудят ситуацию в сфере международной и региональной безопасности.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что страны Евросоюза, а также Китай и Индия потенциально могут объединиться в коалицию, направленную против США, на фоне обострения отношений с американской администрацией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Совет Безопасности РФ МИДКитайСергей Шойгу

Горячие новости

Все новости

партнеры