Шойгу прибыл в Китай с официальным визитом

Известно, что российский политик в КНР встретится с главой МИД республики Ваном И. В ходе встречи представители Москвы и Пекина обсудят ситуацию в сфере международной и региональной безопасности.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что страны Евросоюза, а также Китай и Индия потенциально могут объединиться в коалицию, направленную против США, на фоне обострения отношений с американской администрацией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».