Неожиданная вспышка активности произошла на Солнце после прогнозируемого спада
Утром 1 февраля на Солнце после почти двух недель низкой активности произошел резкий всплеск. Об этом говорится в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Отмечается, что на звезде было зафиксировано сразу три сильных вспышки уровня M, что в десять раз мощнее обычных явлений класса C. При этом до этого астрофизики прогнозировали длительный спад активности примерно на месяц.
Ученые объяснили, что ее рост был вызван быстрым развитием группы солнечных пятен № 4366, которая начала формироваться в северо-восточной части диска в последний день января. Так, только за 31 января на звезде произошла 21 вспышка, а за день до этого их было зарегистрировано всего семь.
Между тем, уточняется, что сейчас выбросы энергии не оказывают прямого воздействия на Землю, так как активная область находится на краю солнечного диска. Однако, по словам специалистов, примерно через двое суток, когда эта зона сместится к центру, возможны геомагнитные возмущения. На фоне этого ученые не исключили, что в ближайшие дни вспышки могут достичь максимального уровня X.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на обратной стороне Солнца зафиксировали крупный двойной взрыв.
