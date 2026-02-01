Неожиданная вспышка активности произошла на Солнце после прогнозируемого спада

Утром 1 февраля на Солнце после почти двух недель низкой активности произошел резкий всплеск. Об этом говорится в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Отмечается, что на звезде было зафиксировано сразу три сильных вспышки уровня M, что в десять раз мощнее обычных явлений класса C. При этом до этого астрофизики прогнозировали длительный спад активности примерно на месяц.