СМИ: Украина сможет жить на транш Европы в $1,5 трлн 14 лет

Украина запросила у Европы беспрецедентную финансовую помощь в размере $1,5 трлн, которая превышает расходы страны на год в 14 раз. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации Минфина Украины, бюджет страны на 2026 год включает расходы в объеме 4,83 трлн гривен. Отмечается, что при его подготовке учитывали среднегодовой курс 44,7 гривны за доллар. По такому сценарию расходы бюджета составляют $108,05 млрд.