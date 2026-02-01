СМИ: Украина сможет жить на транш Европы в $1,5 трлн 14 лет

Украина запросила у Европы беспрецедентную финансовую помощь в размере $1,5 трлн, которая превышает расходы страны на год в 14 раз. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации Минфина Украины, бюджет страны на 2026 год включает расходы в объеме 4,83 трлн гривен. Отмечается, что при его подготовке учитывали среднегодовой курс 44,7 гривны за доллар. По такому сценарию расходы бюджета составляют $108,05 млрд.

Издание подсчитало, что очередной финансовый транш ЕС поможет Украине финансировать расходные статьи бюджета минимум 14 лет.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о запросе Киева в $1,5 трлн. По словам политика, руководство ЕС вручило лидерам европейских государств документ с соответствующими финансовыми требованиями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
