МВД: Мошенники рассылают россиянам вредоносное ПО от лиц работодателей

Аферисты начали устанавливать вредоносное программное обеспечение (ПО) на электронные устройства жертв от лица работодателя под предлогом установки приложения для работы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

Отмечается, что мошенники представляются работодателями и сообщают россиянам о необходимости установить специальное приложение, присылая для этого файлы с опасным ПО, которое просят скачать. В ведомстве уточнили, что это могут быть WBwork.apk, YandexTracker.apk и другие.