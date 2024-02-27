В Кремле отреагировали на слова Макрона об отправке войск на Украину
Кремль обратил внимание на высказывания президента Франции Эммануэля Макрона об обсуждении в Европе отправки военных на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Макрон сообщил, что возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину обсуждалась на конференции в Париже. По его словам, присутствующие не пришли к консенсусу, «но с течением времени ничего исключать нельзя».
«В целом здесь наверное сам факт обсуждения возможности направления неких контингентов на Украину из стран НАТО — это, конечно, очень важный новый элемент. Все остальные элементы в выступлениях президента Франции так или иначе уже озвучивались, мы все их уже принимали к сведению», — прокомментировал слова политика Песков.
Представитель Кремля указал, что Москва обратила внимание на обсуждение отправки военных и «очень богатую палитру мнений» на этот счет. Как отметил Песков, многие страны-участницы парижской конференции сохраняют «трезвую оценку потенциальных опасностей» таких шагов и гипотетического вовлечения в горячий конфликт. Пресс-секретарь добавил, что подобное «абсолютно не в интересах» западных государств, и им следует отдавать себе в этом отчет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru