«Столкновение с НАТО»: Макрон допустил отправку войск ЕС на Украину
Президент Франции Макрон заявил, что консенсуса по отправке войск на Украину нет, однако исключать такую возможность нельзя. Между тем в России предупредили НАТО о риске прямого конфликта и последствиях.
Европейский союз договорился создать коалицию для поставок Украине ракет и бомб среднего и дальнего действия. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после завершения конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже.
«Мы решили создать девятую коалицию для глубоких ударов – то есть бомбы и ракеты дальнего действия. Начиная с сегодняшнего вечера, мы организуем эту коалицию, чтобы привлечь все страны, у кого есть возможности, и начать поставки новых вооружений», – сказал он.
Макрон напомнил, что на сегодняшний день существуют восемь европейских коалиций для упрощения поставок Киеву вооружений, включая системы противовоздушной обороны (ПВО), артиллерию и боеприпасы.
При этом президент Франции отметил, что основным приоритетом западных стран в том, что касается помощи Украине, остается передача Киеву боеприпасов. По словам Макрона, второй по важности приоритет – это поставки средств ПВО. Далее в списке идут ракеты и бомбы.
Французский лидер подчеркнул, что главы европейских стран согласны, что нужно работать над возможностью совместного производства боеприпасов на территории Украины. Также он упомянул готовность Европы помогать Киеву проводить разминирование.
В конференции в Елисейском дворце 26 февраля приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС. Соединенные Штаты на встрече представлял помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, а Великобританию – глава МИД Дэвид Кэмерон. Елисейский дворец ранее сообщил, что цель конференции – показать России, что поддержка Украины Западом не прекратится.
ОТПРАВКА ВОЙСК ЕС НА УКРАИНУ
После конференции Макрон также сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину. Однако, по его словам, консенсус пока не достигнут.
«Все обсуждалось сегодня в свободной и прямой манере. Сегодня нет консенсуса по отправке сухопутных войск в официальной манере. Но в развитии ситуации ничего не может быть исключено», – сказал президент и подчеркнул, что Запад сделает все, чтобы не допустить победы России.
Так, 26 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам заседания словацкого Совбеза заявил, что несколько стран Евросоюза и НАТО рассматривают возможность отправки войск на Украину в рамках двусторонних соглашений с Киевом. Премьер подчеркнул, что правительство Словакии никогда не одобрит отправку словацких военнослужащих на Украину.
«Стратегия Запада в Украине провалилась. Но я хочу быть конструктивно подготовлен, несмотря на то, что от тем, о которых мы говорили, идет мороз по коже», – приводит газета SME слова Фицо.
По мнению премьера, решение отправить европейские войска на Украину приведет к эскалации конфликта. Он заявил, что Словакия будет оказывать Киеву только гуманитарную помощь, а также рассматривает возможность поставок машин разминирования.
Между тем в Еврокомиссии ответили РБК на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Словакии. Там заявили, что государства-члены ЕС «должны сами решать», какой тип военной поддержки предоставить Украине.
РОССИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Накануне глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что РФ неоднократно предупреждала страны НАТО об опасности их непосредственного участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.
«Последствия возрастания риска перехода конфликта в прямое столкновение НАТО с Россией могут быть самые непредсказуемые», – приводит РИА Новости его слова.
Дипломат также выразил мнение, что европейские налогоплательщики, «из чьего кармана» элиты стран ЕС и НАТО финансируют конфликт на Украине, не хотели бы его переноса в Европу. Гаврилов подчеркнул, что этого не хочет и Москва.
В прошлом году зампред Совета безопаcности России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может применить гиперзвуковые ракеты, если страны НАТО направят войска на Украину.
«Ну а население этих стран спросили? Кто из них желает войны с Россией? Хотите гиперзвуковые удары по Европе, да? И что по этому поводу думает Uncle Sam? Его ведь это тоже затронет», – говорил тогда Медведев в своем Telegram-канале.
В НАТО и ЕС ранее заявляли о том, что они не допускают отправку собственных войск на Украину, поскольку не хотят становиться прямыми участниками конфликта с Россией. О том, что немецкие военные не окажутся на Украине, сообщал и Олаф Шольц. Он объяснял, что соглашение о гарантиях безопасности, которое Берлин и Киев заключили 16 февраля, предусматривает долгосрочную поддержку Украины в том, чтобы страна могла сама себя защитить. Подобные соглашения с Украиной на сегодняшний день уже также подписали Великобритания, Франция, Дания, Италия и Канада, передает «Радиоточка НСН».
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