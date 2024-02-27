«Столкновение с НАТО»: Макрон допустил отправку войск ЕС на Украину

При этом президент Франции отметил, что основным приоритетом западных стран в том, что касается помощи Украине, остается передача Киеву боеприпасов. По словам Макрона, второй по важности приоритет – это поставки средств ПВО. Далее в списке идут ракеты и бомбы.

Французский лидер подчеркнул, что главы европейских стран согласны, что нужно работать над возможностью совместного производства боеприпасов на территории Украины. Также он упомянул готовность Европы помогать Киеву проводить разминирование.

В конференции в Елисейском дворце 26 февраля приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС. Соединенные Штаты на встрече представлял помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, а Великобританию – глава МИД Дэвид Кэмерон. Елисейский дворец ранее сообщил, что цель конференции – показать России, что поддержка Украины Западом не прекратится.

ОТПРАВКА ВОЙСК ЕС НА УКРАИНУ

После конференции Макрон также сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину. Однако, по его словам, консенсус пока не достигнут.

«Все обсуждалось сегодня в свободной и прямой манере. Сегодня нет консенсуса по отправке сухопутных войск в официальной манере. Но в развитии ситуации ничего не может быть исключено», – сказал президент и подчеркнул, что Запад сделает все, чтобы не допустить победы России.

Так, 26 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам заседания словацкого Совбеза заявил, что несколько стран Евросоюза и НАТО рассматривают возможность отправки войск на Украину в рамках двусторонних соглашений с Киевом. Премьер подчеркнул, что правительство Словакии никогда не одобрит отправку словацких военнослужащих на Украину.