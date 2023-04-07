В Кремле отказались комментировать публикации о предложенном Папой Римским пасхальном перемирии
Кремль не комментирует сообщения о пасхальном перемирии в зоне специальной военной операции, предложенном Папой Римским Франциском. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов сообщил, что предстоятель католической церкви предложил объявить двухнедельное перемирие на Украине в преддверии Пасхи, с 9 апреля.
Как отметил представитель Кремля, непосредственно от Ватикана не было заявлений о возможном перемирии.
«Поэтому не считаем нужным и возможным комментировать», — указал Песков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru