В Кремле отказались комментировать публикации о предложенном Папой Римским пасхальном перемирии

Кремль не комментирует сообщения о пасхальном перемирии в зоне специальной военной операции, предложенном Папой Римским Франциском. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Папа Римский призвал к двухнедельному пасхальному перемирию на Украине

Ранее председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов сообщил, что предстоятель католической церкви предложил объявить двухнедельное перемирие на Украине в преддверии Пасхи, с 9 апреля.

Как отметил представитель Кремля, непосредственно от Ватикана не было заявлений о возможном перемирии.

«Поэтому не считаем нужным и возможным комментировать», — указал Песков.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПеремириеРоссияУкраинаПапа Римский ФранцискДмитрий Песков

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