В Кремле объяснили, почему истребители РФ сопровождали борт Токаева
Кремль прокомментировал сопровождение самолета президента Казахстана российскими истребителями во время его визита в Москву, сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это стандартной дипломатической практикой, сопровождение самолета Токаева не было связано с вопросами безопасности.
Данная процедура представляет собой «почетный караул» в рамках государственного визита. Песков охарактеризовал такие меры как обычную и устоявшуюся практику.
11 ноября Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву с двухдневным официальным визитом. Политики обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, главные темы региональной и глобальной повестки дня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru