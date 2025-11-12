В Кремле объяснили, почему истребители РФ сопровождали борт Токаева

Кремль прокомментировал сопровождение самолета президента Казахстана российскими истребителями во время его визита в Москву, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это стандартной дипломатической практикой, сопровождение самолета Токаева не было связано с вопросами безопасности.

Данная процедура представляет собой «почетный караул» в рамках государственного визита. Песков охарактеризовал такие меры как обычную и устоявшуюся практику.

11 ноября Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву с двухдневным официальным визитом. Политики обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, главные темы региональной и глобальной повестки дня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
