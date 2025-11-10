В Кремле рассказали о подготовке к подписанию документов перед визитом Токаева
10 ноября 202512:25
Ряд документов подготовили к подписанию в связи с государственным визитом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию. Об этом сообщили в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с казахстанским коллегой, политики обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, главные темы региональной и глобальной повестки дня.
«К подписанию... подготовлены важные двусторонние документы», - подчеркнули в Кремле.
Касым-Жомарт Токаев посетит Россию с госвизитом 11-12 ноября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
