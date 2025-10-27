Путин и Токаев вновь провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщил Кремль.
Главы государств затронули актуальные вопросы двусторонней повестки, в том числе в контексте подготовки визита Токаева в Россию.
Ожидается, что президент Казахстана посетит Россию 12 ноября. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, визит станет событием международного масштаба, подготовка к нему идет полным ходом.
Ранее Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев уже проводили телефонные переговоры, 14 октября политики обсудили ряд вопросов и подтвердили настрой на укрепление двустороннего стратегического партнерства и союзничества, реализацию совместных торгово-экономических и культурно-гуманитарных проектов.
