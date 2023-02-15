В Кремле обвинили Киев в нарушении международных правил и норм

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что в районе Угледара украинские силовики расстреляли группу медиков, которые направлялись в город для эвакуации раненых.

Отвечая на вопрос о том, доложили ли об инциденте президенту Владимиру Путину и будет ли РФ поднимать эту тему на площадке ООН, Песков подчеркнул, что глава государства регулярно получает всю информацию по линии военных.

«На международных площадках наши дипломаты ... проводят линию на то, чтобы обращать внимание участников международных организаций на нарушения украинским режимом и украинскими военными всех возможных и невозможных международных правил и норм», — указал представитель Кремля.

